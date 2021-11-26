Число пострадавших на шахте «Листвяжная» спасателей выросло до 15

Количество горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, увеличилось с 11 до 15 человек. Все огни госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александра Апалькова.

Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода, — цитирует его агентство.

Апальков пояснил, что окись углерода вызывает мгновенное отравление, проникая в организм через кожу и слизистые. Её концентрация на том маршруте, по которому шли спасатели во время поисков шахтёров, «была запредельной». В результате пятеро спасателей погибли и 15 пострадали.

Один из спасателей, считавшийся погибшим, выжил. По мнению Апалькова, он мог попасть под струю воздуха и это спасло ему жизнь.

Ранее сообщалось, что все горноспасатели, погибшие в результате аварии на шахте, будут посмертно награждены орденами Мужества. Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что они до конца исполнили свой долг.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.