Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло МЧС: 20 человек пострадали в массовом ДТП в Новгородской области

Фото: МЧС России

Число пострадавших в массовом ДТП с участием 50 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области возросло до 20 человек, сообщили «360» в МЧС России. Отмечается, что четыре человека погибли в результате аварии, среди них — ребенок.

Как стало известно телеканалу, травмы получили 16 человек, в том числе пять детей. До этого в Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что врачи госпитализировали 10 пострадавших, среди них были один несовершеннолетний в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ДТП произошло на 526-м километре трассы М-11 «Нева». В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и оперативники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.

В Сети также появились кадры с места массовой аварии со смертельным исходом на трассе в Новгородской области. Вдоль маршрута образовалась многокилометровая пробка, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики. К работе также привлекли вертолеты ведомства, один из которых запечатлели очевидцы на видео.