Число пострадавших в ДТП с автобусом в Донецке выросло до шести человек

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом, произошедшего в Кировском районе Донецка, увеличилось до шести человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, за помощью обратились женщина 1965 года рождения и трое мужчин. Их состояние не уточняется.

По дополнительной информации, в результате ДТП в Кировском районе по улице Кирова также пострадали женщина 1965 года рождения и мужчины 1964, 1968 и 2003 годов рождения, — заявил Кулемзин.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 мая в юго-западной части Донецка. В результате столкновения легкового автомобиля Kia и автобуса погибли два человека: женщина 1945 года рождения и мужчина, данные которого уточняются. Причины ДТП устанавливаются. По предварительным данным, автомобиль двигался на большой скорости и вышел на встречную полосу из-за резкого поворота, столкнувшись с автобусом.

Представители департамента транспорта Москвы ранее заявили, что инспекторы МАДИ усилят ежедневный контроль водителей такси в период с 9 по 12 мая. В случае, если водитель провалит проверку, его автомобиль может быть временно изъят и отправлен на штрафстоянку.