Психолог рассказал, как распознать стрелка в школе или вузе

У всех стрелков, устроивших атаки в учебных заведениях, есть довольно много общих черт, зная которые их можно распознать среди учащихся. Об этом «МК в Красноярске» рассказал психолог, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго» Дмитрий Юрков. По словам эксперта, каждого из стрелков характеризовали как тихих, малозаметных ребят, которые не выделялись ни внешностью, ни одеждой, ни поведением.

Как отметил психолог, трудно сказать, что именно побуждает молодых людей брать в руки оружие, поскольку среди тех, кого он изучал, жертв издевательств не было. Вероятней всего, причина кроется в их ощущениях оторванности от мира.

Он также обратил внимание, что всем таким стрелкам нет ещё и 20 лет, то есть у них ещё нет чёткого понимания последствий своих поступков и осознания того, что у каждой проблемы есть несколько решений. Они также не понимают, что такое смерть или пожизненное заключение.

Как пояснил Юрков, когда молодой человек не чувствует своей значимости, ему кажется, что в коллективе его не замечают, у него со временем возникает желание отомстить всем вокруг. Это, по словам психолога, инфантильное поведение, когда подросток считает, что проблему изоляции от окружающих можно решить только одним способом — самоустраниться или самоустраниться, но забрать с собой жизни других.

Также агрессию может вызвать страх перед сильными или желание самоутвердиться за счёт силы. При этом агрессия, по мнению специалиста, необязательно может проявляться в насилии, но может вызвать желание отомстить обидчику.

Как сообщалось, 20 сентября 18-летний первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров, расстрелял студентов университета из ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt. Погибли шесть человек, более 20 пострадали.