Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе увеличилось Беглов: при взрыве в петербургском кафе пострадали 25 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале. Ранее было известно о 16 раненых. В связи со случившимся задействованы все экстренные и специальные службы города.

На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть, — написал Беглов.

Погиб в результате взрыва один человек — военный корреспондент Владлен Татарский. Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую подарила Татарскому.

Как заявил источник РИА Новости, перед тем как зрительница подарила бюст Татарскому, его осмотрели. Кроме этого, он подчеркнул, что девушку знали.

В Санкт-Петербург отправились сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Они должны будут помочь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.