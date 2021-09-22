Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43

Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) возросло до 43. Из них 12 находятся в стационарах, а остальные лечатся амбулаторно. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

Рост числа пострадавших связан с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. Травмы у них несерьёзные и стационарное лечение им не требуется, пояснили в ведомстве.

Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, в свою очередь, отметила , что 12 пострадавших в настоящее время лечатся в стационарах, а остальные — амбулаторно.

В крайне тяжёлом состоянии находится только один человек — Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в вузе. Накануне вечером ему ампутировали голень. Состояние всех остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были доставлены для лечения в Москву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ. Родные жертв получат по 1 млн рублей, пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, по 400 и 200 тысяч рублей. Кроме того, материальную помощь семьям погибших и пострадавшим окажут местные власти.