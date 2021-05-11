Число пострадавших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 23

https://static.news.ru/photo/b1055bc2-b2f4-11eb-bbc6-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

Власти Татарстана уточнили число пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии. Под наблюдением врачей находятся 23 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Лейлу Фазлееву.

Подробности она сообщила на пресс-конференции, посвящённой оказанию помощи пострадавшим.

На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых, — рассказала Фазлеева.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.