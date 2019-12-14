https://static.news.ru/photo/86336b50-1f39-11ea-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году число журналистов, которые были убиты при исполнении профессиональных обязанностей, сократилось в два раза. По официальным данным, погибло 49 человек. Это рекордно низкое число за последние 16 лет.

Сообщается, что на сегодняшний день 389 журналистов находятся под стражей. Ещё 57 взяты в заложники. Мексика считается самой опасной страной для посещения представителей профессии. В 2018 году число погибших превысило 80 человек, пишет ТАСС.

В России 15 декабря ежегодно отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Традиция была учреждена в 1991 году после гибели в Югославии корреспондента российского телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы планируют установить памятник на территории сквера у Центрального Дома журналиста со стороны Арбатской площади. Он буден посвящён всем журналистам, которые лишились жизни при исполнении профессиональных обязанностей.