Число погибших при ракетном ударе по Краматорску выросло до 50 человек

Число погибших в результате удара ракетой «Точка-У» по Краматорску возросло до 50 человек, пять из них дети, сообщает URA.ru. В момент падения снаряда на вокзале находились тысячи человек, готовившихся к эвакуации.

Глава народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал о том, что при ударе погибли свыше 30 человек и более сотни пострадали. Однако сейчас появились новые данные о смертях. Предварительно, число погибших возросло до 39 человек, в числе которых также четверо детей. Пострадали при ударе 87 местных жителей.

Басурин также отметил, что украинские власти не скрывали готовящейся провокации и заранее попросили местных жителей покинуть Краматорск, Констрантиновку и Славянск якобы из-за угрозы атаки российскими военными.

В Министерстве обороны РФ пояснили, что удар по вокзалу был нанесён из района Доброполья в 45 километрах от места происшествия. Как уточнили в ведомстве, основной целью ВСУ было сорвать эвакуацию местных жителей и использовать их в качестве живого щита.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту обстрела вокзала в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона продолжает распространять фейки о причастности России к данной провокации, в связи с чем будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, отдававших и исполнявших приказ об обстреле вокзала, а также оценка действий тех, кто «распространяет фейки о российских военных».