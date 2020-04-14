Число перешедших на удалённую работу компаний в РФ выросло в пять раз

https://static.news.ru/photo/2e5550e6-7e03-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полностью в удалённом режиме работают в пять раз больше российских компаний, чем в марте, следует из результатов проведённого порталом «Работа.ру» опроса.

20 марта только 3% опрошенных заявили, что их компании полностью перешли на «удалёнку», сейчас об этом рассказали 14%. Ещё 15% респондентов сообщили, что их работодатели отпустили работать домой только сотрудников некоторых отделов, 5% опрошенных руководство компаний рекомендовало работать из дома, но окончательное решение оставило за трудящимися, передаёт РБК.

Кроме того, 31% принявших участие в опросе, сообщил, что их компании работают в обычном режиме, а 35% респондентов заявили, что их отправили в отпуск или на больничный.

Как писал NEWS.ru ранее, в период нерабочего апреля в удалённом режиме трудятся только 30% граждан России. Об этом сказано в исследовании банка «Открытие». Исследователи провели опрос с 10 по 12 апреля. В нём приняли участие около тысячи россиян в возрасте 18–60 лет с доходом от 30 до 60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.