Число патрулей Росгвардии в Москве увеличится

https://static.news.ru/photo/fd4b218e-7bc2-11ea-89da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Росгвардия приняла решение об увеличении количества патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

По данным пресс-службы Росгвардии столицы, к проведению профилактических бесед дополнительно привлекут сотрудников подразделений столичного главка.

Представители правоохранительных органов будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы, передаёт РИА Новости

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.