Число пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось

https://static.news.ru/photo/8e42333c-7bee-11ea-aaea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/globallookpress.com/Global Look Press

Общее число заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 30 человек. Одна из пациенток находится в крайне тяжёлом состоянии с пневмонией, сообщили в региональном оперативном штабе.

Там отметили, что медики делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным регионального Минздрава, шестеро заболевших вернулись из-за границы, остальные были инфицированы после контакта с больными. Двое больных выздоровели и были выписаны из больницы.

Три человека, у которых была выявлена инфекция за последние сутки, переносят болезнь в лёгкой форме и находятся дома под наблюдением врачей, передаёт РИА Новости.

В республике введён режим полной самоизоляции до 30 апреля. На самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 969 человек.

По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как в России испытывают вакцину от коронавируса.