https://static.news.ru/photo/db5b854c-df45-11e9-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Левада-Центр провёл социологический опрос с целью выяснить, какие проблемы России её граждане считают наиболее тревожными.

Исследование показало, что наиболее острой проблемой большинство (69%) считает рост цен. Еще 29% озабочены кризисными явлениями в экономике и спадом в производстве и аграрной отрасли. С 10 до 18% выросло за год число респондентов, которых беспокоит приток в страну трудовых мигрантов, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считает, что в стране наблюдаются признаки экономического кризиса.