Число невыездных россиян резко возросло РБК: до 6,5 млн человек выросло число россиян, которым запрещен выезд из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество россиян с долгами, которым запрещен выезд из страны, увеличилось на 41,3% по итогам 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В итоге по состоянию на 1 января 2024 года под временным запретом находились 6,5 млн граждан, уточняет агентство.

Как отмечается в статье, речь идет о гражданах, имеющих долги, при этом на каждого человека приставы могут вынести несколько постановлений с ограничением. Так, в течение 2023 года число таких постановлений достигло отметки в 16,4 млн, что на 6,3% выше, чем в 2022 году (15,4 млн). Этот показатель, согласно документам, полученным агентством, растет с 2012 года.

Также указывается, что до октября минувшего года постановление означало запрет на выезд из страны сроком на шесть месяцев, а затем оно могло продлеваться в случае, если долги не погашались. Сейчас же такие постановления стали бессрочными — они действуют до тех пор, пока все задолженности не будут погашены, а также пока не завершится исполнительное производство.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам, у которых несколько кредитов, попробовать рефинансировать их. Для этого надо найти банк, который готов погасить все кредитные задолженности. Затем клиенту предстоит расплачиваться с кредитно-финансовой организацией, но общая сумма в итоге окажется меньше, чем сразу за несколько кредитов.