Число машин на столичных дорогах выросло на 180 тысяч за неделю

https://static.news.ru/photo/233eae44-acb8-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За неделю на дорогах Москвы количество автомобилей выросло на 180 тысяч. Данный показатель всего на 1% выше прошлогодних цифр за этот же период, сообщили 12 июня представители столичного Департамента транспорта.

Кроме того, в городе в сравнении с прошлой неделей увеличилось количество поездок в метро — на 210 тысяч. Кроме того, жители столицы совершили на 31 тысячу больше поездок на каршеринге, а на такси — на 22 тысячи.

Электричками воспользовались на 50 тысяч раз больше по сравнению с прошлой неделей. На наземном транспорте было совершено на 90 тысяч больше поездок, — сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram-канале ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Однако покупать билеты у водителей всё ещё нельзя.