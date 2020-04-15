Число изнасилований в РФ сократилось более чем на 30%

https://static.news.ru/photo/fd6e1cfc-7f14-11ea-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первом квартале 2020 года на территории России число совершённых изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 31,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом 15 апреля журналистам сообщили представители пресс-службы МВД РФ.

Также сотрудники министерства подчеркнули, что в стране стало совершаться на 20,9% меньше разбойных преступлений, на 9,9% меньше грабежей. Кроме того, на 11,2% сократилось число краж.

Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введённых ограничительных мер, количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, — приводит РИА Новости сообщение от МВД.

В том числе, заявили в ведомстве, в последнее время стало безопаснее на объектах транспорта. Там количество правонарушений сократилось на 10,9%.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в стране, однако считает, что «сгущать краски не нужно».