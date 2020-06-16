Число излечившихся от коронавируса в России превысило 304 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/771bc474-b06f-11ea-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин/АГН «Москва»

За последние сутки в России 10 036 человек выписаны из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число излечившихся достигло 304 342. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В частности, в Москве с инфекцией справился 2271 человек. В Подмосковье выписали 979 пациентов, перенёсших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 716.

В общей сложности за последние 24 часа медики зафиксировали в РФ 7843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 84 регионах. Из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов.

За всё время пандемии в РФ зарегистрирован 553 301 инфицированный в 85 субъектах. Число летальных исходов за последние сутки достигло 194. Общее число жертв недуга составляет 7478 человек, писал NEWS.ru.