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Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолёта Boeing в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек. Оказалось, что командир экипажа авиакомпании «Татарстан» в течение полутора лет руководил полётами по фальшивым документам, не имея даже базовых навыков пилота.

К авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских...