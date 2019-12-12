Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в 2019 году число иностранцев, получивших российское гражданство, увеличилось до 360 тысяч человек.
По её словам, в прошлом году гражданами России стали 270 тысяч иностранцев.
С 2013 года желание приобрести гражданство иностранными гражданами увеличивается, это видно из цифр. Если в прошлом году гражданство приобрело порядка 270 тысяч иностранных граждан, то на сегодняшний день эта цифра уже более 360 тысяч — значительный рост, — заявила Казакова в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы РФ.
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