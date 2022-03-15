Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины выросло до 260 тысяч

Количество граждан, эвакуированных в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, за сутки выросло на 11,6 тысячи. Таким образом, оно достигло почти 260 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным на утро 15 марта границу России из Донбасса в Ростовской области и с Украины в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму пересекли свыше 259 тыс. человек, 11,6 тыс. из них в течение минувшего дня, — рассказал источник.

Большинство беженцев — более 226 тысяч человек — прибыли в РФ с территории донбасских республик. Остальные же — с Украины. 56,5 тысячи эвакуированных — дети.

Ранее в Крым с Украины эвакуировали более 140 иностранных граждан, изъявивших желание уехать из районов боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, иностранцев доставили на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области. Среди них были граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России.