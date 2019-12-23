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В понедельник, 23 декабря, в Москве было эвакуировано около 30 тысяч человек из-за угроз о минировании. Спасателями было проверено более 250 объектов.

Как заявляет источник «Интерфакса», храм Христа Спасителя «заминировали» в восьмой раз с начала декабря.

Он также отметил, что с 28 ноября в Москве число эвакуированных из «заминированных» объектов достигло 800 тысяч человек.

Крупные российские города захлестнула волна эвакуаций школ, судов, вокзалов, торговых центров и аэропортов из-за анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям, писал NEWS.ru.