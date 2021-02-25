Число должников по кредитам в России за год выросло почти на полмиллиона

https://static.news.ru/photo/6459538a-7755-11eb-8901-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России увеличилось число граждан, имеющих просроченные обязательства по потребительским кредитам. К настоящему моменту их насчитывается 5,4 млн человек, тогда как по итогам 2019 года должников было 5 млн.

За год рост числа россиян с просроченными платежами по кредитам составил 8%, что превышает традиционный прирост в два раза. При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеют один просроченный долг, 15% — два, 3,5% — три, 1,5% — более четырёх кредитов.

В 2020 году из-за снижения доходов населения россияне стали направлять на погашение просроченных займов только 10% своих средств. До пандемии этот показатель составлял 20%, сообщается на сайте Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту в 280 тысяч рублей. Все попытки скрыться от приставов успехом не увенчались — те разыскали неплательщика, несмотря на смену личности и места жительства.