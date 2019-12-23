https://static.news.ru/photo/62a5bcd0-263a-11ea-bc95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что за три года количество уголовных дел в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы в России выросло втрое. Подавляющее большинство этих дел возбуждалось по статье о превышении полномочий.

За последние три года следственные органы возбудили 144 уголовных дела в отношении сотрудников пенитенциарной системы. В 112 случаях действия сотрудников квалифицированы как превышение должностных полномочий, — сообщил на интернет-канале «Эфир» Куренной.

По его словам, в 2016 году было возбуждено 25 уголовных дел, в 2017-м — 23, в 2018-м — 64. Почти половина всех этих дел возбуждались по материалам прокурорских проверок.

По указанным 112 делам к уголовной ответственности привлечены 67 сотрудников, при этом судами осуждено 38 лиц, наибольшее количество из них — в 2018 году, — уточнил Куренной.

Как писал NEWS.ru, примерно каждая 45-я жалоба заключённых на пытки или избиения со стороны сотрудников исправительных учреждений приводит к возбуждению уголовного дела. Зачастую, в зависимости от региона, Следственный комитет отсеивает сотни жалоб, расценивая их доводы как не нашедшие подтверждения. Об этом свидетельствует отчёт СКР, который направлен ведомством благотворительному фонду «Нужна помощь». При этом данные правозащитников и СК относительно регионов, где преобладают жалобы на насилие в тюрьмах, несколько разнятся. Более того, представитель организации «Русь сидящая» назвала один регион, ставший, по её мнению, «кузницей пыточных кадров» для всей страны, — это Омская область.