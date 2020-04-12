Число больных с пневмонией в Москве за неделю увеличилось вдвое

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Количество пациентов с тяжёлой формой коронавируса в столице постоянно растёт, по сравнению с прошлой неделей больных с пневмонией стало в два раза больше.

Согласно данным оперштаба, с увеличением числа тяжёлых больных резко подскочила нагрузка на городское здравоохранение, в связи с чем стационары и скорая помощь работают на пределе.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 24 человека. Большинство из них пациенты московских больниц — 14 человек.

Всего в мире зафиксировано 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 15,7 тысячи инфицированных. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.