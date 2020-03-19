В столичном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщили, что число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за последние сутки. Всего насчитывают 199 больных.
В Москве зарегистрировано 12 случаев, в Московской области — 5 случаев,
По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. Сегодня в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.
Как писал NEWS.ru, ранее первый подозреваемый на заражение COVID-19 был выявлен в Ставропольском крае.
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