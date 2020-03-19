https://static.news.ru/photo/d626f004-69e5-11ea-a8a2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщили, что число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за последние сутки. Всего насчитывают 199 больных.

В Москве зарегистрировано 12 случаев, в Московской области — 5 случаев, передаёт РИА Новости.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. Сегодня в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее первый подозреваемый на заражение COVID-19 был выявлен в Ставропольском крае.