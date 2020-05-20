Безработных в России во время пандемии коронавируса стало на треть больше

https://static.news.ru/photo/fb3a9fb0-9a7a-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработных в России за период нерабочих дней, объявленных в рамках борьбы с коронавирусом, стало больше на 29%.Сейчас их официально зарегистрировано 1,665 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Об увеличении числа граждан, потерявших работу и стабильный доход она проинформировала в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передаёт ТАСС.

Она уточнила, что этот рост произошёл «по сравнению с периодом, с которого мы стартовали», — то есть, с моментом, предшествовавшим объявленному президентом Владимиром Путиным режиму нерабочих дней и введённой в регионах обязательной самоизоляции.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков спрогнозировал увеличение количества безработных в России до 2,5 мло человек. По его мнению, это может произойти уже в июне.