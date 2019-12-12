По сравнению с прошлогодним показателем за период с января по октябрь 2019-го количество ДТП в России снизилось на 3,5%, а число погибших сократилось на 9,4%. При этом, по данным Госавтоинспекции, возросло число аварий в городских округах, а также городских и сельских поселениях.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности на российских автодорогах, начал давать свои положительные результаты. С каждым годом смертность в результате ДТП в стране снижается. Согласно статистике Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, по итогам десяти месяцев этого года совокупное число аварий составило 133,2 тыс. В этих авариях погибли 13,5 тыс. человек, были ранены 171,3 тыс. человек.

По сравнению с другими странами российская динамика по указанным показателям является очень позитивной. Впрочем, однозначное сравнение делать довольно сложно в силу огромной территории нашей страны.

Если рассматривать ситуацию в США, то сейчас там наблюдается довольно тяжёлая картина, поскольку показатели по всем позициям неуклонно возрастают.

Как рассказала NEWS.ru президент экспертного центра «Движение без опасности», член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, ежегодно в Америке гибнет порядка 56 тыс. человек, а динамика по детской смертности достигает 100%. При этом негативный тренд прослеживается на протяжении последних четырёх лет.

Сравнение с такими странами, как Германия, Австрия и, например, Швеция, может быть уместно не в целом по России, а по отдельным сопоставимым по территории российским регионам.

По отдельным регионам мы вполне себе сравнимы. В той же Москве сейчас социальный риск сравним с рядом прогрессивных стран. Но у нас большая территория и протяжённость дорог, которые, конечно, в такие краткие сроки все перестроить невозможно. Но мы находимся в хорошей зоне. И ту динамику сокращения смертности, которую мы показываем, — такой больше никто похвастаться не может. Наталья Агре президент экспертного центра «Движение без опасности» президент экспертного центра «Движение без опасности»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главные дороги

На сегодняшний день общая протяжённость российских автомобильных дорог общего пользования достигает почти 1,5 млн км.

Трассы, которые связывают между собой крупнейшие и наиболее важные административные, промышленные, культурные центры страны и обеспечивают транспортные связи с зарубежными государствами, имеют федеральное значение. Общая протяжённость российских федеральных автодорог сейчас превышает 53 тыс. км.

На данный момент свыше 50,1 тыс. км федеральных дорог находятся в ведении Росавтодора, подведомственного Министерству транспорта. За ещё примерно 2,9 тыс. км отвечает ГК «Автодор», развивающая сеть платных скоростных автомагистралей.

В целом на сети федеральных трасс, согласно статистике Госавтоинспекции, по итогам десяти месяцев этого года произошло 17 224 ДТП, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. При этом число погибших сократилось на 11,6% — до 3909 человек, а количество раненых уменьшилось на 2,6% — до 25 641 человека.

Важнейшую роль в повышении уровня безопасности на дорогах играет такой проект, как «Безопасные и качественные дороги», который из ранга приоритетных переведён в прошлом году в разряд национальных. Сейчас в нём участвует 83 региона и 104 городские агломерации.

Данный нацпроект рассчитан до 2024 года. К этому периоду должны быть достигнуты его ключевые показатели: сокращена смертность в результате ДТП в 3,5 раза до не более четырёх погибших на 100 тыс. населения и снижено число мест концентрации ДТП в два раза.

К настоящему времени Росавтодором совместно с ГИБДД разработаны программы по ликвидации аварийно-опасных и потенциально опасных участков, а также обустройству социально значимых участков автодорог.

Таких очагов выявлено более 3 тыс., все они обследованы и в каждом конкретном случае разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности, — рассказали NEWS.ru в Росавтодоре.

В частности, для повышения безопасности движения Росавтодор проводит строительство разноуровневых пешеходных переходов, обеспечивает светофорное регулирование, устанавливает знаки над проезжей частью, строит площадки для отдыха водителей. Федеральная автодорожная сеть активно оснащается барьерными, тросовыми и пешеходными ограждениями, комплексно обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются Г- и П-образные опоры, светофорные объекты, табло переменной информации, а также стационарное электрическое освещение на участках дорог, проходящих через территории населённых пунктов.

Кроме того, в 2019 году Росавтодор должен завершить двухлетнюю программу по оборудованию федеральных трасс комплексами фотовидеофиксации. В настоящее время установлено свыше тысячи камер, — отмечают в пресс-службе агентства.

Активная работа по повышению уровня безопасности федеральных трасс ведётся и ГК «Автодор». Госкомпания также проводит установку ограждений, модернизирует светофоры, устанавливает освещение, шумовые полосы, проводит замену дорожных знаков и устраивает левоповоротные карманы.

В результате этого на трассах «Автодора», по данным компании за 11 месяцев этого года, число аварий сократилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП снизилось на 17,8%, а пострадавших на 5,3%.

Теперь 81,5% сети от общей протяжённости автомобильных дорог государственной компании соответствуют нормативам, — сообщают в пресс-службе «Автодора».

Федеральные трассы, подведомственные Росавтодору, по данным на начало этого года, приведены в нормативное состояние на 83,03%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дороги в регионах

Остальные 1,4 млн км российских автодорог представляют собой трассы регионального, межмуниципального и местного значения.

В этом году доля дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям, по плану, должна составить 44,1%. В нормативное состояние будет приведено, по предварительным данным, и до 60% дорожной сети городских агломераций. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в конце ноября в рамках правительственного часа.

Самая сложная ситуация сейчас на дорогах в регионах. В силу того, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», конечно, федеральные дороги приводятся в порядок достаточно оперативно, и большие средства на это выделяются, — говорит Наталья Агре.

По её словам, финансирование дорожных работ в регионах осуществляется зачастую не в полном объёме и не совсем равномерно.

Подробнее суть этой проблемы объяснил глава Минтранса Евгений Дитрих.

С учётом задач, стоящих перед регионами в рамках нацпроекта, повышенное внимание Минтранса уделяется формированию региональных дорожных фондов. В ряде субъектов до сих пор часть средств выводится из таких фондов и направляется на иные цели, — сказал глава ведомства.

Впрочем, по его словам, с каждым годом количество регионов, взимающих «налог на дороги», сокращается. Если в 2014 году их было 45, то в этом году чуть более 20.

Более того, в регионах дороги низкой категории, без разделительных полос, освещения, нет тротуаров. Конечно, там ситуация гораздо более плачевная. Думаю, что в рамках нацпроекта приведут в порядок федеральные дороги и постепенно будут добираться до региональных, — считает глава экспертного центра «Движение без опасности».

Совокупное число ДТП на автодорогах общего пользования за 10 месяцев этого года составляет, по данным Госавтоинспекции, более 125 тыс. случаев. В том числе на дорогах регионального и межмуниципального значения произошло 24,3 тыс. аварий, а на дорогах местного значения — свыше 81 тыс. ДТП.

При этом подавляющее большинство инцидентов происходит в границах населённых пунктов (свыше 104 тыс. аварий). Сокращение числа ДТП зафиксировано в городах федерального значения (12,6 тыс. происшествий), столицах субъектов РФ (41,3 тыс.), административных центрах муниципальных районов (11,3 тыс.), а также административных центрах сельских поселений (3,7 тыс.).

Однако число ДТП в городских округах возросло на 1,4% до 15,7 тыс., в городских поселениях увеличилось на 2,5% и превысило 5 тыс. Наибольший рост ДТП (на 5,8%) произошёл в сельских поселениях, где насчитано 14,2 тыс. аварий.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение по правилам

Несмотря на немаловажную роль качества автодорожной инфраструктуры, основной причиной всех ДТП в России выступает нарушение правил дорожного движения (ПДД). По данным Госавтоинспекции, с начала этого года по этой причине произошло почти 119 тыс. аварий из общего числа, в том числе: нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и несоблюдение дистанции.

Учитывая, что по всей стране двухполосных дорог без заградительных барьеров довольно много, понятно, что частота выездов на полосу встречного движения влечёт за собой ДТП, — говорит Наталья Агре.

Она уверена, что способствовать сокращению числа таких происшествий, а также степени их тяжести, должно качество обучения, в том числе в автошколах. Сейчас, по её словам, в эти образовательные учреждения люди по-прежнему приходят не за знаниями, а с целью подготовки к экзаменам.