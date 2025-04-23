Хотите что-то хрустящее, но без вреда для фигуры? Попробуйте чипсы из кабачков — вкусная альтернатива магазинным закускам, которую легко приготовить дома. Без масла, жарки и лишних калорий.
Ингредиенты:
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кабачок — 1–2 шт.;
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соль — по вкусу;
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паприка, сушеный чеснок, перец — по вкусу.
Приготовление:
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Нарежьте кабачки очень тонкими кружочками — лучше всего с помощью овощерезки или терки с тонким лезвием.
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Выложите ломтики в миску, посолите, добавьте специи по вкусу и аккуратно перемешайте.
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На противень постелите пергамент и разложите кабачковые кружочки в один слой, чтобы они не соприкасались.
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Отправьте в духовку, разогретую до 100–120°C, и сушите 1,5–2 часа. Примерно через час переверните чипсы на другую сторону.
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Как только края станут хрустящими, доставайте. Главное — не пересушите!
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