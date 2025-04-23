Чипсы из кабачка — хрустяшка для похудения: готовим быстро и без масла

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Хотите что-то хрустящее, но без вреда для фигуры? Попробуйте чипсы из кабачков — вкусная альтернатива магазинным закускам, которую легко приготовить дома. Без масла, жарки и лишних калорий.

Ингредиенты:

кабачок — 1–2 шт.;

соль — по вкусу;

паприка, сушеный чеснок, перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки очень тонкими кружочками — лучше всего с помощью овощерезки или терки с тонким лезвием. Выложите ломтики в миску, посолите, добавьте специи по вкусу и аккуратно перемешайте. На противень постелите пергамент и разложите кабачковые кружочки в один слой, чтобы они не соприкасались. Отправьте в духовку, разогретую до 100–120°C, и сушите 1,5–2 часа. Примерно через час переверните чипсы на другую сторону. Как только края станут хрустящими, доставайте. Главное — не пересушите!

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