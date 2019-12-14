https://static.news.ru/photo/b19a151e-1e80-11ea-8425-fa163e074e61_660.jpg Вадим Булавинов Фото: Вадим Булавинов/vk.com

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на церемонии открытия школы №10 в поселке Гидроторф вручил главе Администрации Балахинского района Алексею Левковичу банку вазелина.

Причиной необычного подарка стало задержание сроков сдачи объекта. Сроки строительства школы сорвали на один год и два месяца, а перерасход бюджета составил 80 миллионов рублей.

По словам депутата Госдумы, вазелин пригодится чиновнику и подрядчику в преддверии приезда губернатора Нижегородской области с проверкой. Некоторые гости церемонии открытия начали аплодировать, пишет Life.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионерка подарила чиновнику верёвку с мылом, спички и пачку соли.