Депутат Госдумы Вадим Булавинов на церемонии открытия школы №10 в поселке Гидроторф вручил главе Администрации Балахинского района Алексею Левковичу банку вазелина.
Причиной необычного подарка стало задержание сроков сдачи объекта. Сроки строительства школы сорвали на один год и два месяца, а перерасход бюджета составил 80 миллионов рублей.
По словам депутата Госдумы, вазелин пригодится чиновнику и подрядчику в преддверии приезда губернатора Нижегородской области с проверкой. Некоторые гости церемонии открытия начали аплодировать,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионерка подарила чиновнику верёвку с мылом, спички и пачку соли.
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