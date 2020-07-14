Чиновников в Курской области будут штрафовать за безграмотность

https://static.news.ru/photo/57030eea-c5c3-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать чиновников за ошибки при письме.

Губернатор рассказал об этом РБК. По словам Старовойта, он лично шесть-семь раз натыкался на ошибки в официальных письмах за последний год. Сначала глава области делал чиновникам замечания по этому поводу устно, однако в двух последних случаях решил оштрафовать провинившихся и лишил их премии за квартал. Эту практику Старовойт планирует сделать традиционной. Губернатор уточнил, что обычный размер премии чиновника состоит из половины оклада и доплаты за чин. Для консультанта эта сумма составляет 3,8 тысячи рублей, для председателя комитета — 10 тысяч рублей.

Я считаю недопустимым любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности, — подчеркнул глава Курской области.

Старовойт признался, что в администрации Курской области есть корректор, однако часто после его правки в текст документа нужно вносить какие-то дополнения, поэтому «пропускаются ошибки орфографические или в написании должности». Также всех сотрудников областной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.

Как передавал NEWS.ru, в марте президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать законопроект о контроле за грамотностью чиновников, руководителей и граждан. Поручение было дано по итогам заседания Совета по русскому языку.

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен коснуться должностных лиц органов и организаций, государственных и муниципальных служащих и граждан, задействованных в тех сферах, в которых использование государственного языка является обязательным. На президентскую инициативу откликнулся Минтруд, ведомство пообещало разработать и внести в Госдуму до 15 сентября законопроект, который обяжет чиновников соблюдать правила письма.