Чиновников в Курской области будут штрафовать за безграмотность

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать чиновников за ошибки при письме.
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Я считаю недопустимым любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности, — подчеркнул глава Курской области.
Старовойт признался, что в администрации Курской области есть корректор, однако часто после его правки в текст документа нужно вносить какие-то дополнения, поэтому «пропускаются ошибки орфографические или в написании должности». Также всех сотрудников областной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.
Как передавал NEWS.ru, в марте президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать законопроект о контроле за грамотностью чиновников, руководителей и граждан. Поручение было дано по итогам заседания Совета по русскому языку.
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен коснуться должностных лиц органов и организаций, государственных и муниципальных служащих и граждан, задействованных в тех сферах, в которых использование государственного языка является обязательным. На президентскую инициативу откликнулся Минтруд, ведомство пообещало разработать и внести в Госдуму до 15 сентября законопроект, который обяжет чиновников соблюдать правила письма.
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