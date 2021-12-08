Чиновников с двойным гражданством уволят после Нового года

У российских государственных служащих осталось всего несколько недель, чтобы отказаться от двойного гражданства, иначе их уволят с работы. Как напомнила «Парламентская газета», соответствующий закон вступил в силу ещё в июле. Все чиновники обязаны получить внутренний российский паспорт и отказаться от гражданства других стран. Закон был принят вместе с поправками к Конституции, за которые голосовали россияне.

Запрет распространяется на главу государства, членов кабмина, парламентариев обеих палат, губернаторов, руководителей федеральных госорганов, прокуроров, уполномоченных по правам человека в РФ. Также с 1 июля под действие закона попали все госслужащие, военные, дипломаты и представители силовых ведомств, в том числе ФСБ, МВД и прочих.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что поправки по двойному гражданству направлены на обеспечение безопасности суверенитета России.

Чиновник, имеющий двойное гражданство, служит одновременно двум государствам. Он получает деньги из казны, отвечает за важные направления. Если хочешь иметь гражданство другой страны, никаких проблем: уходи с государственной или муниципальной должности, — сказал Пискарёв.

Чтобы отказаться от гражданства, чиновник должен написать заявление в полицию. Если у него есть вид на жительство из-за приобретённого жилья, то от дома или квартиры в другой стране необходимо избавиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом. Он внёс в Верховную раду законопроект «О гражданстве Украины». В нём прописаны процедуры получения и лишения украинского паспорта.