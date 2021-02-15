Чиновники в Крыму объяснили причину подачи грязной воды в дома жителей

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Некачественная вода была подана в дома жителей Симферополя по вине недобросовестного подрядчика. Об этом заявил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании оперативного штаба по ситуации с водой на полуострове.

Чиновник объяснил, что подрядчик не смог устранить неисправность в своих сетях, поэтому по недавно подключенному водопроводу была подана «некачественная вода».

Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и всё, что за десятки лет накопилось, понесло обратно, — цитирует главу госпредприятия «Коммерсант».

Сейчас подача воды с этого направления остановлена. Запасы воды будут браться с Симферопольского водохранилища. Чиновник подчеркнул, что от использования этого водохранилища как основного поставщика воды будут постепенно отказываться.

С 2020 года дефицит воды в Крыму возник во многих регионах полуострова после перекрытия Северо-Крымского канала Украиной, а также из-за сильной засухи и больших водопотерях в сетях. По последним данным, в Симферопольском водохранилище остаётся 7% запасов воды, в Аянском — 26%, а в Партизанском — 14%.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что новые подземные источники воды найдены в Севастопольском регионе Крымского полуострова. Они были обнаружены в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.