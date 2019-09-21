https://static.news.ru/photo/1178b792-dc6e-11e9-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торжественное открытие шести окон и 12 балконных дверей состоялось в детском саду села Айкино в Республике Коми. Красные ленточки в честь долгожданной установки перерезали в присутствии сотрудников районной администрации.

Об этом сообщила газета «Вперёд» на своей странице во «ВКонтакте».

Шесть новых окон и двенадцать балконных дверей будут держать тепло и создавать уют в детском саду, — пишет издание.

«Давнюю мечту» удалось реализовать благодаря проекту «Народный бюджет». На церемонии открытия присутствовали заведующая детсада, члены родительского комитета, замруководителя районной администрации по финансово-экономической и налоговой политике Анжела Карпова, начальник управления экономического развития Александр Малафеев и глава управления образования Елена Пекач.

Пользователей соцсети возмутила эта ситуация. Они писали в комментариях, что нормальные окна и двери — это не событие, а необходимость в детских учреждениях. После общественного резонанса сообщение с информацией по теме было удалено.

Ранее в соцсетях появилась фотография меню из челябинского детского сада, согласно которому на ужин его воспитанникам была предложена соль. Сотрудница учреждения пояснила, что ужина в детсаду в этот день вообще не было, писал News.ru.