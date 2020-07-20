Чиновники считают кислотные реки Левихинского рудника не опасными для людей

https://static.news.ru/photo/fd57bfd4-c992-11ea-a344-fa163e074e61_660.jpg Фото: zamkad_life /instagram.com

Нижнетагильская прокуратора проверяет информацию о кислотных реках, текущих на Левихинском руднике. На шокирующие фотографии в соцсетях также отреагировали местные чиновники.

Как пишет «Регион online», власти заявили, что реальной угрозы людям в ситуации с кислотными реками из заброшенной шахты нет. По их мнению, шахтные воды не влияют на водоснабжение жителей, поскольку забор питьевой воды для Нижнего Тагила ведётся из Верхне-Выйского и Черноисточинского прудов.

Излив шахтных вод не влияет на водоснабжение свердловчан. Туда стоки от рудника попасть не могут. Для жителей других городов ситуация тоже не опасна, — отметили в правительстве Свердловской области.

По данным издания, нейтрализацией кислоты занимаются специалисты. На эти цели ежегодно выделяются десятки миллионов рублей. На 2020 год запланирована оценка гидрогеоэкологического состояния окружающей среды на Левихинском руднике.

Ранее дизельное топливо разлилось по Москве-реке из судна, которое находилось у причала в подмосковном Красногорске. По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл после затопления судна. Он уточнил, что во время происшествия люди на судне отсутствовали, пострадавших нет. Оно ушло под воду по палубу и село на дно. Над водой осталась только рубка.