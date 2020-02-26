https://static.news.ru/photo/e3f107da-5890-11ea-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Минобразования Саратовской области призвало проверить внешкольные занятия детей для профилактики асоциальных поступков. Меры связаны с недавним задержанием подростков в столице региона.

Ведомство рекомендует главам районов, директорам образовательных организаций анализировать внешкольную занятость учащихся и альтернативные формы досуга, — передаёт РИА Новости.

26 февраля 2020 года ФСБ задержала двух подростков, которые планировали нападение на школу в Саратове. В общей сложности ребята собирались убить примерно 40 человек.

По предварительным данным, задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников 2005 года рождения поймали на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В нападениях они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Аналогичный теракт хотели совершить молодые люди в Керчи. Их задержали 17 февраля. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что случаи проявления агрессии у современных подростков нужно разбирать с помощью полиции и медиков. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.