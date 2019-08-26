Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти все российские министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити». Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы, уверены в правительстве.

Процесс переезда курирует глава Минэкономики Максим Орешкин. В настоящее время он занимается поиском необходимой площади для размещения всех чиновников. По оценкам источника газеты «Коммерсантъ», им понадобится от 350 тыс. до 400 тыс. кв. м. Первое совещание по этому вопросу пройдёт 27 августа. В общей сложности, в здания на Пресненской набережной планируется перевести сотрудников практически всех министерств за исключением МВД, Минобороны, МЧС и МИДа.

Создание единого правительственного комплекса позволит снизить  транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания, считают эксперты.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити». По словам главы МЭР Максима Орешкина, это позволит «улучшить коммуникацию между сотрудниками», а также снизить расходы на обслуживание офиса.

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