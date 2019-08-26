https://static.news.ru/photo/0ebcf818-c898-11e9-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти все российские министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити». Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы, уверены в правительстве.

Процесс переезда курирует глава Минэкономики Максим Орешкин. В настоящее время он занимается поиском необходимой площади для размещения всех чиновников. По оценкам источника газеты « Коммерсант ъ», им понадобится от 350 тыс. до 400 тыс. кв. м. Первое совещание по этому вопросу пройдёт 27 августа. В общей сложности, в здания на Пресненской набережной планируется перевести сотрудников практически всех министерств за исключением МВД, Минобороны, МЧС и МИДа.

Создание единого правительственного комплекса позволит снизить транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания, считают эксперты.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити». По словам главы МЭР Максима Орешкина, это позволит «улучшить коммуникацию между сотрудниками», а также снизить расходы на обслуживание офиса.