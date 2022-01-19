Чиновникам разрешили игнорировать часть жалоб

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Бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования, сообщает «Газета.Ru». При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придётся обращаться к такому формату работы. <...> Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени,...