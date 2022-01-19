Чиновникам разрешили игнорировать часть жалоб

Кассационный суд назвал список нарушений при составлении жалоб
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:15, 20 января 2022
Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press
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В Первом кассационном суде общей юрисдикции заявили, что суд не станет принимать заявления, которые были написаны с использованием ненормативной лексики, а также документы, которые не подписаны. Ещё одним нарушением является использование цветных чернил. Об этом сообщает «Российская газета».
Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ, — сообщили в организации.
Полный перечень нарушений при составлении заявления в суд:
Документ содержит ненормативную лексику, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса.
При составлении документа использовались цветные чернила.
Заявление не принимается, если его автор его не подписал.
Документ был написан лицом, не имеющим право обращаться в суд.
Показания в документе не соответствуют действительности.
Не допускается использовать слишком много метафор, а также проявлять излишнюю эмоциональность.
В заявлении должна прослеживаться логичность, а формат должен придерживаться одинаковой стилистики без излишнего использования различных вариаций форматирования (жирный курсив, подчёркивание).
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