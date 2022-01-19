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Чиновникам разрешили игнорировать часть жалоб

Кассационный суд назвал список нарушений при составлении жалоб
00:15, 20 января 2022
Чиновникам разрешили игнорировать часть жалоб Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press
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В Первом кассационном суде общей юрисдикции заявили, что суд не станет принимать заявления, которые были написаны с использованием ненормативной лексики, а также документы, которые не подписаны. Ещё одним нарушением является использование цветных чернил. Об этом сообщает «Российская газета».

Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ, — сообщили в организации.

Полный перечень нарушений при составлении заявления в суд:

  • Документ содержит ненормативную лексику, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса.
  • При составлении документа использовались цветные чернила.
  • Заявление не принимается, если его автор его не подписал.
  • Документ был написан лицом, не имеющим право обращаться в суд.
  • Показания в документе не соответствуют действительности.
  • Не допускается использовать слишком много метафор, а также проявлять излишнюю эмоциональность.
  • В заявлении должна прослеживаться логичность, а формат должен придерживаться одинаковой стилистики без излишнего использования различных вариаций форматирования (жирный курсив, подчёркивание).

Ранее на официальной странице Государственной думы во «ВКонтакте» был опубликован список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.

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