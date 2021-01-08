Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега

https://static.news.ru/photo/1d39f438-5364-11eb-8f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области руководство Энгельсского района решило заставить убирать снег в Парке покорителей космоса педагогов. Об этом узнал губернатор Валерий Радаев и пригрозил главе района Алексею Стрельникову уволить его, если такая ситуация повторится.

Мне стало известно, что администрацией Энгельсского района к расчистке от снега Парка покорителей космоса были привлечены сотрудники организаций, среди которых два работника образовательного учреждения. Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя, — написал Радаев в Instagram.

Радаев также добавил, что убирать улицы должны сотрудники профильных служб, которым за это платят зарплату. Учителя должны заниматься только обучением и воспитанием подрастающего поколения.

Ранее зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил ограничить и регламентировать использование зимой в населённых пунктах вредящих окружающей среде реагентов, сообщал NEWS.ru.