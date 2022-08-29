Чиновника Минпросвещения арестовали по обвинению в мошенничестве «Коммерсант»: чиновник Минпросвещения Селезнев арестован по обвинению в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы арестовал до середины октября сотрудника Аналитического центра Минпросвещения в РФ Яна Селезнева, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, Селезнев предложил руководству компании «Русэкоинвестстрой» за 175,6 млн рублей приобрести землю у Министерства обороны под жилищное строительство в деревне Степановское Красногорского района. Он заявил, что всячески посодействует продвижению дела, а менеджеру компании Юрию Спиридонову пообещал предоставить пост члена Совета Федерации «по президентской квоте».

Позднее Селезнев перестал выходить на связь, и Спиридонов не получил ни земель, ни членства в Совфеде. Он обратился в правоохранительные органы. После этого чиновника Минпросвещения задержали вместе с его предполагаемыми сообщниками. Никто из них не стал отрицать вину. Ввиду опасений, что Селезнев может начать угрожать родственникам Спиридонова, его арестовали до середины октября.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Брюном был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. По версии следствия, задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.