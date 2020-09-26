Чиновника из новосибирской мэрии арестовали по обвинению во взятке

https://static.news.ru/photo/aa9634e4-ffdc-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. Лобыню задержали накануне, 25 сентября. Против него возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как установило следствие, 14 сентября представитель одной из коммерческих организаций обратился к чиновнику с просьбой выдать разрешение на размещение наружной рекламы, не соответствующей требованиям. Чиновник попросил за исполнение просьбы 200 тысяч рублей, которые надо было перечислить на счёт подконтрольной ему организации. На следующий день после получения средств Лобыня подписал разрешение.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании судьи из Красноярска, обвинённого в получении взятки от наркоторговца.