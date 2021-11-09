Чиновник заявил, что QR-коды останутся в России «надолго или навсегда»

QR-коды могут остаться в России навсегда или очень надолго, причём не обязательно в связи с пандемией COVID-19. Их введение уже доказало свою эффективность, и возвращение к этой практике может произойти в случае любого другого ЧП. Об этом Telegram-каналу «Главмедиа» заявил высокопоставленный источник , близкий к правительству России.

По его словам, система QR-идентификации оказалась достаточно удобной для координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях. Коронавирус же рано или поздно станет обычным заболеванием, тогда как пост-коронавирусная реальность, включая использование санитайзеров, рост услуг доставки и цифровые паспорта, может остаться прежней.

Государственные и правоохранительные органы, государственные информационные системы, бизнес и значительная часть граждан адаптировались к QR-кодам, а значит, в случае возникновения ЧП, требующего оперативного ввода ограничений, произойдёт возвращение к ним, — подытожил чиновник.

Ранее сообщалось, что в РЖД собираются ввести систему QR-кодов. Согласно внутренним документам, введение обязательной проверки QR-кодов намечено на конец ноября — начало декабря, а подготовка соответствующих технологий и инструктаж должны пройти до 15 ноября нынешнего года.