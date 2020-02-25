https://static.news.ru/photo/1d64ff84-57d9-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава Кальтовского сельского совета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который пришёл к нему на приём, чтобы попросить построить дорогу к деревне.

В ответ на просьбу чиновник в грубой форме обругал посетителя и заявил, что дорогу к населённому пункту проложат в последнюю очередь. Руководитель поинтересовался, платит ли житель села налоги и не хочет ли сесть в тюрьму.

Оскорблённый мужчина снял видео и позже опубликовал его в социальных сетях.

Как рассказал телеканалу «360» сам Кожанов, снявший видео посетитель ранее был дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Курганской области Вадим Шумков записал новогоднее обращение к жителям, в котором потребовал от них «перестать болтать, ныть и сыпать бесполезными советами там, где нужно просто начать работать». Чиновник также заявил, что не нужно находиться в бесконечном и бесплодном ожидании перемен от других. Главное — не быть синонимом серости и отсталости. Это, по мнению Шумкова, и есть новый курганский подход.