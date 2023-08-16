Чиновник рассказал, как по алкоголю вычислить поджигателей военкоматов РАР: поджигателей военкоматов вычисляют по бутылке из магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители стали использовать данные о продажах алкоголя для раскрытия дел с поджогами военкоматов, заявил начальник управления Росалкогольрегулирования (РАР) по проектной деятельности и судебной работе Александр Моисеев. По его словам, которые приводят «Ведомости», большинство из них делались при помощи бутылок, которые ранее были куплены в обычном супермаркете.

Как отмечается, для получения тары злоумышленники покупают бутылку с алкоголем в магазинах, выливают ее содержимое и используют для зажигательной смеси.

По марке можно отследить, где и во сколько эта продукция была куплена. Соответственно, уже правоохранительные органы приходят в конкретный магазин, запрашивают камеры видеозаписи под конкретное время, — рассказал Моисеев.

Эти акцизные марки находят на месте преступления, РАР предоставляет данные о них по запросу правоохранителей. Впоследствии у следователей появляется видео из кассовой зоны магазина, на котором видно, кто конкретно купил алкоголь. По словам главы управления РАР, таким образом было раскрыто уже несколько преступлений.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что большинство подобных преступлений совершается по указаниям с территории Украины. Поэтому они могут расцениваться как теракты или диверсии. В ведомстве рассказали, что украинские кураторы связывались с жертвами из России, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных организаций и склоняли их к преступлениям в обмен на погашение долгов.