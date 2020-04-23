Чиновник нашёл чужую карту и купил себе еды

Прокуратура Якутии возбудила дело по статье о мошенничестве против главы одного из посёлков региона. Мужчина нашёл чужую банковскую карту и потратил деньги с неё.
Инцидент произошёл в посёлке Нижний Бестях,
Он заходил в магазины этого населённого пункта и села Майя и покупал еду на суммы, не превышающие тысячу рублей, что позволяет не вводить пин-код. Таким образом он потратил больше пяти тысяч рублей жителя села Павловск Мегино-Кангаласского района.
В ближайшее время суд начнёт рассмотрение этого дела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян. Они предлагают россиянам получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.
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