Чиновник нашёл чужую карту и купил себе еды

https://static.news.ru/photo/26213c86-8561-11ea-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Якутии возбудила дело по статье о мошенничестве против главы одного из посёлков региона. Мужчина нашёл чужую банковскую карту и потратил деньги с неё.

Инцидент произошёл в посёлке Нижний Бестях, говорится на сайте прокуратуры. Предполагаемый преступник нашёл карту возле столовой.

Он заходил в магазины этого населённого пункта и села Майя и покупал еду на суммы, не превышающие тысячу рублей, что позволяет не вводить пин-код. Таким образом он потратил больше пяти тысяч рублей жителя села Павловск Мегино-Кангаласского района.

В ближайшее время суд начнёт рассмотрение этого дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян. Они предлагают россиянам получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.