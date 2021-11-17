Чиновник-миллиардер Шестун предстанет перед судом за угрозы убить судью

Расследование в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который угрожал судье убийством, завершилось. Уголовное дело по ст. 296 (Угроза убийством в отношении судьи), ст. 297 (Неуважение к суду), и ст. 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ направлено в суд. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, Шестун оскорблял судью Подольского городского суда и угрожал ей убийством, когда рассматривалось дело о коррупции. По его итогам 25 декабря 2020 года Александр Шестун был приговорён к 15 годам колонии.

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья с 2003 по 2018 год создал 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он же выдавал им бюджетные кредиты и в итоге заполучил имущество на миллиарды рублей.

Ранее сообщалось, что во время заседания судье пришлось удалить подсудимого Александра Шестуна из зала до окончания прений сторон из-за его поведения. Сам Шестун назвал уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.