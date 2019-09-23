У попыток российского начальства немного подсократить себе подобных, но нижестоящих, длительная и очень мучительная история. Еще Анастас Микоян сравнивал такие меры с попыткой распугать ворон, сидящих на ветке. Мол, хлопнешь в ладоши, они вспорхнут, полетают, полетают. А потом удобно рассядутся на прежних местах.

На какие только ухищрения не шли. Сокращали вакантные ставки или малопрестижные должности, на которые трудно было найти специалистов. Еще Аркадий Райкин шутил, что, прежде всего, увольняют уборщицу и радостно рапортуют о выполнении плана по сокращению аппарата.

Причем, что примечательно, с каждым изменением политического строя и экономического уклада аппарат рос, как на дрожжах. Известно, что после революции для размещения только учреждений большевистского правительства и разного рода советов в Санкт-Петербурге не хватило зданий всех министерств и ведомств Российской империи.

Примерно схожий процесс мы наблюдали уже после наступления в стране эпохи демократии и рынка. Утверждают, что ныне в России чиновников всех рангов больше, чем во всем Советской Союзе. И теперь министры готовы спорить, что без полутора миллиона «бумажных людей» никак со страной не управиться. А потому, какие могут быть радикальные сокращения даже ради такой святой цели, как значительное повышение окладов тем счастливчикам, что под сокращение не попадут.

Естественно, власть колеблется. А потому заместитель министра финансов Нестеренко предлагает повышать сокращая, а представитель Кремля даёт понять, что непростое решение ещё не принято. Словом, все понимают, насколько такой шаг реально осуществить непросто.

Сергей Бобылев/ТАСС

Правда, есть иные пути повышения благосостояния служивого сословия. Просто повысить зарплаты, как это на днях случилось с работниками МИДа. Действительно, довольно долго дипкорпус отставал в своих заработках от других министерств. Это привело в начале девяностых даже к оттоку кадров. Всегда считалось, что мидовцы добирают в деньгах, благодаря долгим заграничным командировкам. Однако теперь, что называется, справедливость восторжествовала.

Но найти средства для повышения всем сановникам вряд ли возможно. Даже при профицитном бюджете. Тем более, что на фоне такого резонансного процесса вряд ли получится убирать специалистов пенсионного и тем более, предпенсионного возраста. Иначе такое сокращение выльется в скандал. Значит, нужна, как говорят, в таких случаях политическая воля. Или победа одной из либбистских сил. Так что, в ближайшее время ждём реакции на такое предложение со стороны, как минимум, премьера.