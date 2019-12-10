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Главный редактор МИА «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не считает, что в России попираются права женщин. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

Мне никогда не было сложно добиваться успеха из-за того, что я женщина. Мне было даже легче, потому что в нашем обществе сохранились остатки старомодного рыцарства, и женщинам вроде бы хочется...