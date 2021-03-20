Чиновница объяснила рост безработицы повышением пособий

https://static.news.ru/photo/22f9908e-8ae3-11eb-ac96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться, заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Во время заседания правительства региона она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз.

Причинами этого стало повышение пособия, возможность получать безработному с детьми специальные доплаты, дополнительные соцвыплаты безработным, — цитирует Иванову «Медиакорсеть».

Кроме того, по её мнению, безработица выросла и из-за того, что зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного стало возможным не выходя из дома.

Впрочем, уточнила Иванова, с прошлой осени до сегодняшнего дня «ситуация постоянно улучшается».

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников был крайне удивлён и возмущён тем, что жители региона не желают работать за 15–18 тысяч рублей, а едут в Москву, где им платят 40 тысяч за «вахту».