Чиновница из Татарстана захотела сделать свой район «чистым», без русских

Инцидент с осквернением могилы в селе Актаныш в Татарстане получил продолжение. Сестра жены похороненного Ирина Грегоржевская обратились за объяснением к замглавы района Райхан Галимяновой. Она рассказала, что запрет исходил от главы района Энгеля Фаттахова. Аудиозапись разговора замглавы района с родственниками была опубликована в Telegram-канале Readovka.

Далее чиновница объяснила, что в селе в принципе не может быть церкви, так как это противоречит указаниям властей республики.

Я скажу вам одну вещь — не знаю, понравится ли она вам. У нас самый чистый татарский район. Мы хотим сохранить татарскость. Поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви. Я говорю открыто об этом. Я не представляю, как в каком-то месте Актаныша будет церковь. У нас задача от республики — освещать и охранять национальное, — заявила Галимянова.

Интересно, что замглавы района вела разговор исключительно на татарском языке.

Ранее сообщалось, что участковый «настойчиво рекомендовал» семье Виктора Смирнова, с могилы которого в селе Актаныш в Татарстане спилили крест, перезахоронить тело. Сестра жены умершего Ирина Грегоржевская заявила, что родственники не собираются этого делать.