Чиновница из «шоколадной ванны» призвала исключать студентов за протесты

https://static.news.ru/photo/c7d1cc54-6507-11eb-9924-96000091f725_660.jpg Фото: Светлана Опенышева (Баланцева) / ВКонтакте

Студентов нужно наказывать за участие в несогласованных акциях протеста исключением из вузов, считает бывший советник губернатора Ульяновской области, директор областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.

Она стала известна в 2019 году после публикации селфи, на котором она принимает лечебную «шоколадную ванну» в отеле Garabag Resort в Азербайджане. Как писали СМИ, недельный курс таких ванн там стоит около 650 долларов.

Если бы была моя воля, издала указ всех, требующих перемен, а этом много молодёжи, парней отправила бы в армию, а девушек — на принудительные работы на благо нашей Родины, — приводит скрин с размышлениями чиновницы Telegram-канал «Подъём».

Подъём / Telegram-канал

Она считает, что девушки выходят на такие акции просто «потусоваться» и что, вообще, «демократия — это хорошо, но сейчас не демократия». Опенышева считает, что молодому поколению нужно опомниться. Позднее чиновница удалил пост из соцсетей и написала, что выход молодёжи на улицы — это беспредел, а не демократия. Призвала соблюдать закон во «всех субъектах демократического государства».

Ранее NEWS.ru писал, что после скандала с «шоколадной ванной» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не увольнять своего советника.