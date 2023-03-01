Чиков удивился законотворческим метаморфозам Адвокат Чиков удивился рассмотрению новых законопроектов сразу во втором чтении

Фото: duma.gov

Государственная дума

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале обратил внимание, что спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение новых поправок об ответственности за дискредитацию участников СВО во втором чтении уже 2 марта, при том что в повестке грядущего заседания такого законопроекта нет. По словам Чикова, второе чтение возможно в случае, если поправки внесены в какой-то ранее уже внесенный законопроект. Правозащитник утверждает, что год назад так же ко второму чтению поправки вносили в проект от 2018 года, а на следующий день они уже вступили в силу.

[Спикер Госдумы] уведомляет, что второе чтение законопроекта состоится 2 марта (завтра). При этом в повестке завтрашнего заседания ГД такого законопроекта нет. Второе чтение сразу может быть только, если новые составы преступлений уже по сложившейся традиции внесены в виде поправок в какой-то ранее внесенный законопроект. Ничего подобного на сайте Госдумы на данный момент нет, — написал Чиков.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуму внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе бойцов в составе добровольческих формирований. Он указал, что второе чтение состоится 2 марта, а итоговое чтение, если проект поддержат, пройдет 14 марта.